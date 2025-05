Minister Bruins deelt verhaal grootouders bij Kamp Amersfoort

De NSC-minister is daar achtergekomen door in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) op onderzoek uit te gaan. Hij zei ook hoe belangrijk het is dat het archief online doorzoekbaar wordt, zodat mensen erachter kunnen komen wat er met hun familieleden is gebeurd tijdens de oorlog.

Bruins noemde in zijn toespraak onderwijs en wetenschap belangrijke wapens tegen oorlog. „Wat soft lijkt, zijn vaak de machtigste wapens.” Hij vindt het daarom goed dat Kamp Amersfoort vooral gericht is op middelbare scholieren. Zodat zij kunnen leren wat de nazi’s daar deden.

„Wie hier binnenkwam, werd kaalgeschoren en kreeg een nummer. Je naam en alles waar je voor stond, werden geofferd aan een totalitair waanidee”, aldus Bruins. „Wij zijn hier bij elkaar om te blijven strijden tegen het vernietigende werk van de nazi’s.”

Kamp Amersfoort was een straf- en doorgangskamp waar mensen werden uitgehongerd, mishandeld en geëxecuteerd, 662 mensen kwamen om in het kamp. Het werd door de nazi’s gebruikt van 18 augustus 1941 tot 19 april 1945.