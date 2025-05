Verkeersregelaar aangereden bij hardloopevenement in Breda

Hij of zij was nog wel „aanspreekbaar”, aldus de woordvoerster. De politie heeft de man die de verkeersregelaar aanreed aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Zundert.

De politie meldt dat de automobilist de Oranjeboomstraat in wilde rijden, terwijl er borden stonden waarop aangegeven was dat de weg dicht was. De verkeersregelaars wilden hem tegenhouden. „Desondanks besloot de bestuurder door te rijden.” Beide verkeersregelaars werden geraakt, een van hen moest naar het ziekenhuis. De automobilist is opgepakt op verdenking van poging tot doodslag.

Wings for Life World Run is een hardloopevenement waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Hardlopers beginnen op verschillende plekken op de wereld tegelijkertijd met rennen.