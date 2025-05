Westerse toerist lijkt Trumps VS vaker links te laten liggen

Ook op het gebied van toerisme doet Amerika het in de eerste honderd dagen sinds zijn aantreden „heel goed”, volgens president Donald Trump. Dat een journalist van de Amerikaanse nieuwszender ABC News hem confronteerde met dalende bezoekersaantallen van buiten de VS doet er volgens de president niet toe. „Wacht maar tot de echte cijfers naar buiten komen, binnen zes maanden.”

In zijn eerste honderd dagen staan die toerismecijfers in ieder geval niet aan zijn kant. Vooral de cijfers van maart tonen een behoorlijke daling. In die maand kwamen ruim 10 procent minder buitenlandse passagiers aan op Amerikaanse vliegvelden.

Nederlanders

Ook Nederlanders maken minder vaak de oversteek. In vergelijking met maart 2024 daalde het aantal boekingen vorige maand met 30 procent, blijkt uit onderzoek van onder meer reisbranchevereniging ANVR.

Uit een navraag bij leden concludeert ANVR dat zolang reizigers over een ESTA (inreisvergunning) beschikken, er geen praktische problemen zijn bij het inreizen van de VS. Toch zijn er ook mensen met wel degelijk de juiste papieren die geen soepele aankomst hadden.

Zo werden verschillende Duitsers bij aankomst vastgezet, ondanks het feit dat zij over een ESTA of greencard (verblijfsvergunning) beschikten. Kort na deze incidenten paste het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de VS aan door te benadrukken dat de juiste reispapieren geen toegang garanderen.

Ruime bevoegdheden

Om je voor te bereiden op de harde behandeling van de Amerikaanse douanebeambten, worden online zelfs tips gegeven hoe je jezelf kan beschermen tegen doorzoekacties op je telefoon. Grensbewakers in de VS hebben namelijk een ruime bevoegdheid om een telefoon door te spitten op mogelijke gevaren.

De Europese Unie lijkt daar ook rekening mee te houden en geeft sinds kort diplomaten die naar de VS reizen een zogeheten ”burner phone” mee. Dat is een prepaidtoestel zonder persoonlijke gegevens, waardoor het makkelijk is om het na kort gebruik weer van de hand te doen. Opmerkelijk: eerder kregen diplomaten alleen zulke telefoons mee naar landen als China.

Er worden online tips gegeven hoe je jezelf kunt beschermen tegen doorzoekacties op je telefoon

Ondanks de vrees voor vervelende ervaringen bij de paspoortcontrole en de teruglopende cijfers in maart, kan het zijn dat de schade voor de toeristensector (goed voor een omzet van boven de 25 miljard dollar) op de korte termijn meevalt. Zo wijst The New York Times er in een analyse bijvoorbeeld op dat de cijfers van maart een vertekend beeld kunnen geven.

Vorig jaar was er in maart een piek in het aantal buitenlandse bezoekers. Die toename was grotendeels te danken aan het lange paasweekend, toen vooral Europese toeristen naar de VS kwamen. Dit jaar viel Pasen in april, drie weken later dan in 2024. In de meest recente cijfers van de Amerikaanse douane, van 26 april, is al eenzelfde piek te zien als in maart vorig jaar.

Zuid-Amerikanen

Afgaande op gezamenlijke cijfers van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen lijkt ook het aantal boekingen voor aankomende zomer –tussen begin juli en begin september– dezelfde trends te volgen als voorgaande jaren. In Canada (min 21 procent) en West-Europese landen zoals Nederland (min 17 procent) en Duitsland (min 12 procent) neemt animo voor reizen naar de VS weliswaar af, maar daartegenover staat dat uit Azië en Zuid-Amerika de geplande reizen juist toenemen. Vanuit Argentinië bijvoorbeeld komen er bijna 40 procent meer mensen.

Voor Trump klinkt dat allemaal misschien positief, maar de onrust die hij zelf wereldwijd zaait kan zich tegen hem gaan keren. In het geval van Canada, waar de meeste toeristen vandaan komen, lijkt dat het sterkst het geval. Niet alleen het aantal geboekte vluchten neemt af, ook het aantal reizigers dat per auto de grens overstak is in de afgelopen maanden met tientallen procenten gekelderd.

Ook vanuit de rest van de wereld kan het aantal reizen naar de VS afnemen door de onzekerheid rondom heffingen, voorziet verzekeraar Allianz.

Schiphol

In een prognose voor de luchtvaartsector stelt de verzekeraar dat economische onzekerheid de reislust ondermijnt. Daarnaast schat Allianz in dat de vliegticketprijzen omhoog zullen gaan, omdat luchtvaartmaatschappijen hogere kosten maken door de handelsoorlog, bijvoorbeeld voor de inkoop van onderdelen.

De verzekeraar verwacht minder trans-Atlantische reizen. Dat kan gevolgen hebben voor Schiphol. De luchthaven is voor reizigers uit andere landen een overstappunt onderweg naar de VS. Keren zij Amerika de rug toe, dan kan dat betekenen dat Schiphol minder passagiers verwerkt en dus minder geld verdient.