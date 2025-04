VS lopen miljarden mis door terugval toerisme en boycots

De VS dreigen dit jaar miljarden dollars aan inkomsten mis te lopen door een terugval in het toerisme en boycots van Amerikaanse producten. Dit is het gevolg van een groeiend aantal mensen dat zich afkeert van het beleid van president Donald Trump. Het aantal buitenlandse reizigers dat per vliegtuig naar de VS kwam, lag in maart bijna 10 procent lager dan een jaar eerder, aldus het International Trade Administration (ITA), een overheidsagentschap voor internationale handel.