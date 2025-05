Reform UK boekt successen bij lokale verkiezingen

De partij van Nigel Farage neemt een zetel in het nationale parlement over van Labour. De kandidaat van Reform behaalde zes stemmen meer dan de kandidaat van de regeringspartij. Reform schreef ook geschiedenis door voor het eerst een burgemeestersverkiezing te winnen, in het noordoosten van Engeland. Farage sprak na de successen van een „grootse avond”.

Naast de zes burgemeesterszetels en een tussentijdse parlementsverkiezing stonden donderdag ook 23 gemeenteraden op het spel. Ook daar boekte Reform UK goede resultaten, onder meer door in meerdere gemeentes een absolute meerderheid te behalen.

De uitslagen zijn met name harde klappen voor Labour en de regering van premier Keir Starmer. De linkse partij behoudt wel drie andere burgemeesterszetels, maar weet in alle drie de verkiezingen Reform UK maar net achter zich te houden. De premier noemde de verkiezingsuitslag „teleurstellend”.