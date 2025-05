Hier liggen ze bij NSC wakker van

Huurbevriezing

Van zeker één NSC-fractielid is nog niet duidelijk of zij de uitkomst van de onderhandelingen over de Voorjaarsnota kan dragen. Het gaat om Merlien Welzijn, die over wonen gaat.

Nadat het onderhandelingsakkoord bekend was geworden, meldde zij zich af en gedurende heel de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer voor het meireces was zij afwezig. Op haar LinkedInpagina leverde ze ongezouten commentaar op de bevriezing van de sociale huur die de PVV wist binnen te slepen. „Huurbevriezing is bouwbevriezing”, recenseerde Welzijn. Daarmee viel ze de woningcorporaties bij. Die waarschuwden meteen dat de huurbevriezing de bouw van mogelijk wel 170.000 nieuwe woningen in gevaar brengt.

Naar verluidt onderneemt BBB-woonminister Mona Keijzer in het kabinet nu verwoede pogingen geld vrij te spelen om de corporaties extra te compenseren. Of dat Welzijn geruststelt, zal moeten blijken. Het is afwachten waar het Kamerlid toe besluit als alles blijft zoals het is.

Pensioenwet

Tijdens de laatste kabinetsformatie viel er voor NSC weinig meer te verspijkeren aan de nieuwe pensioenwet van het kabinet-Rutte IV. In de Tweede Kamer hoefde NSC-minister van Sociale Zaken Van Hijum, die ook vicepremier is, vorige week alleen nog een aanpassingswet te verdedigen, die de uiterste termijn waarbinnen alle pensioenfondsen de overgang naar het nieuwe stelsel moeten hebben afgerond met een jaar verlengt.

Aangemoedigd door Omtzigt nam NSC-Kamerlid Agnes Joseph echter de gelegenheid te baat om aan die wet een extra bepaling toe te voegen. Die zou het recht van de fondsdeelnemers om zelf te mogen bepalen wat er moet gebeuren met hun al opgebouwde pensioenvermogen wettelijk moeten verankeren.

NSC doet er goed aan scherpe keuzes te maken om zo het verwijt overbodig te zijn zo veel mogelijk voor te zijn

Het kabinet, inclusief Van Hijum, is daarop tegen. Voorafgaand aan de laatste ministerraad wilde de bewindsman niet ingaan op de vraag of de gedachtewisseling tussen hem en Omtzigt daarover was ontspoord. In antwoord op de vraag waarom de NSC-voorman volgens hem had besloten op te stappen, zei hij alleen: „Het ging niet meer.” Feit is echter wel dat Van Hijum pas na Omtzigts vertrek expliciet durfde te zeggen dat hij Josephs voorstel „ontraadt”. Daarna beet die laatste haar eigen minister toe dat hij zichzelf en de bevolking „voor de gek hield”.

Als het Joseph niet lukt het bezwaarrecht te regelen, zal dat binnen de fractie het gevoel versterken dat NSC in dit kabinet maar weinig voor elkaar krijgt. En Van Hijum en Joseph zullen zich nog even af moeten zonderen, om Josephs aantijging uit te praten.

Profilering

Boodschappen die over de grens veel goedkoper zijn, opgebouwde pensioenvermogens die zomaar kunnen verdampen, arbeidsongeschikten die door toedoen van het UWV verkeerde bedragen kregen uitgekeerd. NSC liet de laatste tijd geen gelegenheid onbenut om zich te profileren als de hoeder van de bestaanszekerheid. Omtzigts oude kroonjuwelen – constitutionele toetsing en een nieuw kiesstelsel – lijken daarmee naar de achtergrond te verdwijnen.

Die switch is niet zonder risico’s. Kiezers houden van duidelijkheid en willen partijen graag over een langere periode kunnen associëren met een vaste set aan kernthema’s.

NSC doet er goed aan scherpe keuzes te maken en die voor de rest van de kabinetsperiode stevig neer te zetten, om zo het verwijt overbodig te zijn zo veel mogelijk voor te zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.