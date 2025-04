Coalitie bereikt akkoord over Voorjaarsnota

„Er is een deal”, schrijft BBB-leider Caroline van der Plas op X. „Na 10 dagen en de afgelopen 25 uur zijn we het eens over #voorjaarsnota.” Ze deelt een blije foto met haar secondant Henk Vermeer. „Het waren bijzonder lange onderhandelingen, maar we zijn eruit”, meldt VVD-leider Dilan Yesilgöz.

Geld naar huurder, energietoeslag en gemeente

PVV-leider Geert Wilders is met name „blij en trots” dat de geplande huurstijging van sociale huurwoningen voor dit jaar en volgend jaar is voorkomen. Door een verhoging van de huurtoeslag krijgen de armste mensen bovendien meer geld in de portemonnee. Wilders noemt dat „een boodschappenbonus”.

BBB pronkt met extra geld voor boeren, ter verzachting van stikstofmaatregelen die eraan zitten te komen. Daarnaast is de partij tevreden met geld dat beschikbaar komt voor infrastructuurprojecten in de regio, met name de Nedersaksenlijn, en met het terugdraaien van de hogere accijns op alcohol en btw op zuivel.

Ook voor gemeenten hebben de coalitiepartijen goed nieuws. Er gaan miljarden extra naar het gemeentefonds, zodat zij belangrijke voorzieningen in de lucht kunnen houden. Het gevreesde ‘ravijnjaar’ als gevolg van ingrijpende bezuinigingen, is daarmee „fors gedempt” aldus BBB-leider Caroline van der Plas.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz meldt dat de huurwet is afgezwakt, zodat de rem op de huurstijging in het middensegment voor minder huizen gaat gelden. Ook is zij blij met 1,1 miljard euro extra voor defensie en veiligheid. „Dit doen we zonder de rekening door te schuiven naar volgende generaties.”

Waar het geld voor al deze extra investeringen en lastenverlichtingen dan wel vandaan komt, wordt uit de geplaatste berichten nog niet duidelijk. Ingewijden zeggen dat niet getornd is aan de financiële kaders die zijn afgesproken in het coalitieakkoord.

De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB onderhandelden dagenlang over de Voorjaarsnota en gingen in de nacht van dinsdag op woensdag daarmee door. Er lagen veel politieke wensen op tafel, nadat het kabinet al de nodige mee- en tegenvallers op de begroting met elkaar in balans had moeten brengen.

„Zo houden we de kinderopvang toegankelijk voor iedereen” Emmeline Bijlsma, BK-directeur

Kinderopvangbranche is opgelucht

De kinderopvangbranche is opgelucht nu de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag van de baan is. „Juist de afgelopen jaren is door de politiek een inhaalslag gemaakt om bezuinigingen uit het verleden te repareren en de kloof tussen het maximum uurtarief dat de overheid vergoedt en de prijs die de opvangorganisatie rekent te dichten. Die reparatie zou met deze bezuiniging direct weer teniet worden gedaan”, schrijft BK in een reactie op de website.

Dat de bezuiniging nu is geschrapt, is volgens BK-directeur Emmeline Bijlsma vooral goed nieuws voor de laagste inkomens. „Zo houden we de kinderopvang toegankelijk voor iedereen.”