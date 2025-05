VodafoneZiggo past strategie aan en rekent op lagere winst

De omzet en winst van VodafoneZiggo blijven dalen. In de jacht op betere resultaten heeft het gefuseerde telecombedrijf aanpassingen doorgevoerd in zijn internetaanbod en de prijzen aangepast. „Hoewel deze stappen een impact hebben op onze financiële resultaten, ben ik ervan overtuigd dat dit plan ons in staat stelt om te blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten in een uitdagende, maar veelbelovende markt”, zegt financieel directeur Ritchy Drost in een toelichting.