Inflatie waarschijnlijk tijdelijk hoger door meivakantie en Pasen

Zij verwachten dat de stijging van het prijspeil weer iets afzwakt, al ziet Erken dat ook loonstijgingen nog altijd een groot effect hebben op de inflatie. „In april was de loongroei 5,4 procent, terwijl wij dachten dat het al tussen de 4,5 en 5 procent zou liggen. Dat komt nog altijd door de enorme krapte op de arbeidsmarkt, al is die wel iets minder aan het worden.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vrijdagochtend een inflatie van 4,1 procent in april, de grootste stijging van dit jaar. Een maand eerder gingen de prijzen nog met 3,7 procent omhoog.

Van Huisseling verwacht dat dit een „tijdelijke opwaartse beweging” was. Voor heel dit jaar rekent ABN AMRO op een inflatie van 3,4 procent.

De accijnsverhoging op tabak speelde volgens de economen in april nog altijd een grote rol bij de stijging van de voedselprijzen, van 7,2 procent. Volgens Erken zou dat cijfer zonder de accijnsverhoging zijn uitgekomen rond de 4 procent. Zo’n stijging zullen we vanaf juni weer zien, als het effect van de accijnsverhoging voorbij is.

De economen denken verschillend over de invloed van de door de Amerikaanse president Donald Trump gestarte handelsoorlog. Van Huisseling verwacht dat de inflatie lager zal uitvallen door de schade die de importtarieven toebrengen aan de wereldeconomie en -handel.

Erken gaat juist uit van een toename van de inflatie, door onder meer het vastlopen van containerschepen dat nu al aan de gang is. Eerder ging Rabobank uit van 3,1 procent inflatie in 2025, nu is dat 3,8 procent.