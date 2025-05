AEX sluit flink hoger na toenadering China en VS

De AEX sloot 2,3 procent hoger op 897,63 punten. De MidKap steeg 1,3 procent naar 838,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten plussen tot 2,6 procent zien.

Met de verklaring van China lijkt er beweging te komen in de impasse tussen de twee landen. Zowel Washington als Beijing hebben eerder naar elkaar gewezen om de eerste stap tot onderhandelingen over de importheffingen te zetten. De VS hebben op de import van veel Chinese goederen een heffing van 145 procent ingevoerd. China reageerde daarop met een heffing van 125 procent op import uit de VS.

Om onderhandelingen makkelijker te maken is China in stilte begonnen met het uitzonderen van bepaalde Amerikaanse goederen van de heffing, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Er zou een lijst van 131 vrijgestelde producten zijn opgesteld.

Verder reageerden beleggers op de Amsterdamse beurs op het Amerikaanse banenrapport dat eerder op de dag naar buiten kwam. De groei van het aantal banen bleef vorige maand aardig op niveau met een stijging van 177.000 buiten de landbouw. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. Het banencijfer van maart werd wel flink naar beneden bijgesteld.

ING was de grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met 7,4 procent. De kwartaalwinst van de bank daalde licht, maar het resultaat was beter dan verwacht. Topman Steven van Rijswijk zei dat ING de totale inkomsten heeft verhoogd, dankzij groei in spaargeld en op de hypotheekmarkt.

Shell steeg 1,8 procent. Het olie- en gasconcern kwam ook met beter dan verwachte resultaten. Shell boekte ondanks de gedaalde olieprijzen en onzekerheid in de wereld „solide resultaten”, vond topman Wael Sawan.

De aandelen van chipbedrijven waren ook erg populair. ASML, ASMI en Besi klommen tot 5,8 procent.

De cijfers van industrieconcern Aalberts werden ook goed ontvangen door beleggers. De onderneming lijkt nog steeds last te hebben van slechte marktomstandigheden in de bouw. Maar topman Stéphane Simonetta ziet wel de „eerste signalen” van verbeteringen. In de MidKap steeg Aalberts 0,3 procent.