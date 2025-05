Verdachte Franse moskeemoord had ‘drang om te doden’

De man handelde waarschijnlijk alleen zonder een ideologische boodschap te willen verspreiden met zijn daad van een week geleden. Daarom wordt de moord volgens de aanklager ook niet als een terreurdaad beschouwd.

Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Mali. De dader filmde het slachtoffer met zijn telefoon en schreeuwde beledigingen over de islam. Hij gaf zichzelf enkele dagen na de moord aan bij een politiebureau in Italië.

De steekpartij leidde in Frankrijk tot veel verontwaardiging. President Emmanuel Macron zei in een bericht op X dat „racisme en religieus gemotiveerde haat” geen plek hebben in zijn land.