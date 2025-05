Buitenlandminister VS noemt extremisme-stempel AfD tirannie

„Duitsland heeft zijn inlichtingendienst zojuist nieuwe bevoegdheden gegeven om de oppositie in de gaten te houden. Dat is geen democratie, maar vermomde tirannie”, schrijft Rubio op X. Hij vindt niet de AfD extremistisch, maar „het fatale opengrenzenbeleid” dat de Duitse autoriteiten zouden voeren.

De Duitse inlichtingendienst beschouwt sinds vrijdag de AfD als een extremistische organisatie en heeft daardoor meer bevoegdheden om de partij in de gaten te houden. Binnenlandminister Nancy Faeser zei in een verklaring dat de AfD hele bevolkingsgroepen discrimineert en „burgers met een migratiegeschiedenis behandelt als tweederangs-Duitsers”. De rechtse partij wordt niet verboden.

Bondskanselier Olaf Scholz heeft een eerdere bemoeienis van Washington met de AfD ongepast genoemd toen vicepresident J.D. Vance zei dat de Duitse politiek moet stoppen met het uitsluiten van de partij. Techmiljardair en Trump-adviseur Elon Musk sprak al vaker steun uit voor de AfD.

In maart liet Rubio’s ministerie ook weten de verkiezingsuitsluiting in Frankrijk van Marine Le Pen „zorgwekkend” te vinden. Le Pen is net als Trump en AfD voorstander van strenge migratiemaatregelen. Zij werd veroordeeld voor fraude en is in principe uitgesloten van verkiezingsdeelname, maar ze gaat nog in beroep.