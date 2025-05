Weken na Signalrel moet Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz het veld ruimen 

Ook de plaatsvervanger van Waltz, Alex Nelson Wong, gaat richting de uitgang. Dat zeggen bronnen tegen CBS News. Andere media bevestigen dit.

In de achterliggende weken heeft de Amerikaanse president steeds zijn vertrouwen in Waltz uitgesproken, ook nadat de veiligheidsadviseur had geblunderd met de appgroep. Eind maart verklaarde het Witte Huis dat de zaak rond de Signalchat was gesloten. Trump noemde Waltz toen „een goede man” die „zijn lesje had geleerd”.

Echter, onder medewerkers van het Witte Huis is er felle kritiek op de nationaal veiligheidsadviseur, zowel vanwege zijn beleidsmatige standpunten als om de schadelijke effecten van de Signalrel. Hij pleitte bijvoorbeeld intern voor een hardere opstelling richting Moskou in het Oekraïneconflict. Ambtenaren van het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zijn vermogen om effectief leiding te geven geregeld in twijfel getrokken. Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis, was zo gefrustreerd over Waltz dat ze nauwelijks meer met hem sprak.

Hamas

Vrijwel direct na het nieuws over Signalgate nam Waltz de volle verantwoordelijkheid daarvoor op zich. Daarmee probeerde hij ook minister Pete Hegseth van Defensie uit de wind te houden. Die had in de geheime appgroep plannen voor de Amerikaanse militaire aanval op Houthirebellen in Jemen gedeeld. Later bleek dat Hegseth deze plannen ook langs digitale weg met zijn vrouw had gedeeld.

Dat de positie van Waltz wankelde werd de achterliggende weken al duidelijk. Verschillende mensen in zijn team moesten onlangs al het veld ruimen. Dat gebeurde na een ontmoeting van Trump met de extreemrechtse complotdenker Laura Loomer, die vond dat de medewerkers van Waltz de MAGA-agenda (Make America Great Again) in de weg stonden.

Loomer richtte haar pijlen bij het gesprek met Trump ook op Waltz’ plaatsvervanger, Wong, en beschuldigde deze zoon van Chinese immigranten ervan Chinese belangen te bevorderen.

Sancties

Het is onduidelijk wie uiteindelijk de invloedrijke Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis gaat leiden. Voorlopig zal minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken de taken van Waltz overnemen, schrijft Trump in een bericht op Truth Social.

Een van de belangrijkste kandidaten is momenteel Trumps speciale gezant Steve Witkoff, die de onderhandelingen met Rusland, Iran en Hamas in Gaza begeleidt, aldus de drie bronnen. Andere mogelijke kandidaten zijn Trumps hoogste beleidsmedewerker Stephen Miller, de senior directeur voor terrorismebestrijding van de NSC Sebastian Gorka en Trumps speciale gezant voor speciale missies Richard Grenell.

Waltz wordt de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, een functie die in politieke kringen in de Verenigde Staten als betrekkelijk onbelangrijk wordt gezien. Hij is de eerste hoge functionaris die vertrekt in de tweede regering van Trump. De president heeft tot nu toe weerstand geboden aan de druk om kabinetsleden en andere topadviseurs te ontslaan.

Tijdens Trumps eerste termijn vertrok toenmalig veiligheidsadviseur Michael Flynn al na 24 dagen. Dat vertrek volgde op onthullingen dat Flynn tijdens de overgangsperiode gesprekken had gevoerd met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak over het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Rusland. Hij had hierover onjuiste informatie verstrekt aan vicepresident Mike Pence en andere functionarissen. Dat leidde toen tot een verlies van vertrouwen binnen de regering en zijn uiteindelijke ontslag.