Amerikaanse bank Citigroup huurt oud-handelsgezant van Trump in

De Amerikaanse bank Citigroup heeft de voormalige handelsgezant van de Verenigde Staten, Robert Lighthizer, in dienst genomen als adviseur. Lighthizer was Donald Trumps handelsgezant tijdens diens eerste termijn als president van de VS. Het is de bedoeling dat hij die ervaring gebruikt in adviezen aan klanten van Citi over het Amerikaanse handelsbeleid, dat onder Trump wordt gekenmerkt door onzekerheid over handelsspanningen.