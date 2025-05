Microsoft verhoogt prijs van Xbox door handelsonrust

In een blog liet het bedrijf donderdag weten dat de prijsverhoging gezien de marktomstandigheden en de stijgende ontwikkelingskosten noodzakelijk is. De onderneming zei niet of de prijsverhogingen het directe gevolg waren van de Amerikaanse importheffingen. Maar door de jaren heen heeft Xbox vertrouwd op productie elders, onder meer in China.

De nieuwe adviesprijzen voor consoles gaan per direct in. In Europa gaat het volgens gamewebsites veelal om een verhoging van 50 euro. De Xbox Series X zou vanaf nu circa 600 euro kosten. De prijzen van sommige spellen worden in aanloop naar de feestdagen opgeschroefd, maar met hoeveel dat hier precies zal zijn is nog niet duidelijk.

Wel bekend is dat bepaalde nieuwe games in de Verenigde Staten straks 80 dollar gaan kosten, tegen 70 dollar nu. Amerikanen lijken de prijzen van Xbox-consoles daarbij sterker te zien stijgen dan gamers aan deze kant van de Atlantische Oceaan. Zo wordt een van de Xbox-modellen daar meer dan een kwart duurder.