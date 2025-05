Israël schakelt leger in vanwege branden bij Jeruzalem

Bewindsman Israel Katz sprak in een verklaring over een „nationale noodsituatie” die vereist dat alle beschikbare manschappen worden ingezet om levens te redden. Volgens Israëlische media heeft de brandweer 163 eenheden en twaalf blusvliegtuigen en helikopters ingezet.

De branden in de heuvels van Jeruzalem braken woensdagochtend uit. In de buurt van de stad kon het vuur door harde wind en de hitte snel om zich heen grijpen. De commandant van de brandweer van het district Jeruzalem sprak van „misschien wel de grootste brand ooit in het land”.

De autoriteiten reageerden door een belangrijke snelweg naar Jeruzalem af te sluiten. Israëlische media berichten dat ook gemeenschappen ten westen van de stad zijn ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn er verschillende gewonden gemeld.