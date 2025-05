Minister Oekraïne over mineralendeal: belangrijke mijlpaal

De landen ondertekenden de overeenkomst woensdag na maanden vertraging. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou eind februari zijn handtekening zetten tijdens een bezoek aan het Witte Huis, maar dat gebeurde niet wegens een ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump. Daarna volgden nieuwe onderhandelingen.

Het akkoord gaat in na goedkeuring van het Oekraïense parlement. Het is nog niet bekend wanneer de stemming is. Een parlementslid heeft tegen Sky News gezegd het document nog niet te hebben ingezien. Ze verwelkomt de verbeterde relatie met de VS, maar stelt ook dat de aanwezigheid van Amerikaanse bedrijven in Oekraïne niet gelijkstaat aan een veiligheidsgarantie.

Er zijn volgens Oekraïense media geen veiligheidsgaranties in het document opgenomen. De VS zeggen dat hun aanwezigheid in Oekraïne ervoor zal zorgen dat Rusland zich terughoudender opstelt.

De deal geeft de VS een voorkeursbehandeling bij nieuwe Oekraïense overeenkomsten over toegang tot grondstoffen en gaat ook over de oprichting van een investeringsfonds waarvan de opbrengsten naar de wederopbouw van Oekraïne gaan. Washington wilde de al geleverde steun aan Kyiv bij de deal betrekken, maar dat is niet gelukt.

De vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, meent dat Trump Oekraïne heeft gedwongen met zijn grondstoffen te betalen voor toekomstige militaire hulp.