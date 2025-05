Kamala Harris bekritiseert Trump in eerste speech na verkiezingen

Harris zei in San Francisco dat de ogenschijnlijke „chaos” van Trumps eerste honderd dagen het resultaat is van lang gekoesterde plannen van conservatieven achter Trump. Zij zouden de president gebruiken om hun eigen belangen te behartigen. „We leven in hun versie van Amerika, en dat is niet de versie die Amerikanen willen.”

„Het is een agenda om te snijden in het openbaar onderwijs, de overheid te laten krimpen en de diensten te privatiseren”, zei Harris. „En dat alles terwijl de rijksten belastingverlaging krijgen.”

De vicepresident van Joe Biden stelde bovendien dat Trump met zijn beleid een economische crisis uitlokt. Ze prees mensen die zich tegen hem verzetten.

De Democraten lijken nog geen eenduidige manier te hebben gevonden om met Trump om te gaan. Volgens waarnemers willen sommigen zich fel uitspreken tegen de president, terwijl anderen denken dat het beter is om af te wachten tot Trumps beleid implodeert en kiezers er klaar mee zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe Harris’ politieke toekomst eruitziet en of ze in 2028 weer wil proberen om president te worden. Het gerucht gaat dat ze mogelijk volgend jaar gouverneur van haar thuisstaat Californië wil worden, aangezien de zittende gouverneur Gavin Newsom in zijn maximale tweede termijn zit.