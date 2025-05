Defensieminister VS waarschuwt Iran voor steun aan Houthi’s

„Bericht aan IRAN: We zien uw DODELIJKE steun aan de Houthi’s. We weten precies wat u doet”, schreef Hegseth op X. „U weet heel goed waartoe het Amerikaanse leger in staat is - en u bent gewaarschuwd. U zult de GEVOLGEN dragen op het moment en de plaats die wij kiezen”, aldus de Amerikaanse defensieminister.