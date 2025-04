Grote stakingsgolf die tot 200 doden leidde herdacht in Hengelo

„Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is iets waar we samen voor verantwoordelijk zijn.” Dat zei de Hengelose locoburgemeester Claudio Bruggink dinsdag bij de herdenking van de stakingsgolf in april en mei 1943. Dat protest tegen de Duitse bezetter, waaraan honderdduizenden Nederlanders meededen, begon in de Overijsselse plaats.