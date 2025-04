De overtredingen vonden tussen 2018 en 2022 plaats bij de voormalige hypotheekactiviteiten toen de vastgoeddivisie nog Syntrus Achmea Real Estate & Finance heette. Uit onderzoek van de AFM kwam naar voren dat Syntrus Achmea als beheerder van beleggingsinstellingen elf ongebruikelijke transacties te laat had gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit meldpunt analyseert in Nederland mogelijk verdachte transacties die te maken kunnen hebben met witwassen of criminaliteit. Ook zou de vastgoedtak onvoldoende voortdurende controles hebben uitgevoerd op die transacties en de cliënten.

De AFM noemt de overtredingen „ernstige schendingen” van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).