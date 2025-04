De winstmarge daalt dit jaar naar verwachting tot 6,5 procent, terwijl Porsche eerder nog uitging van minimaal 10 procent. De omzetverwachting is naar beneden bijgesteld tot 37 miljard euro. Eerder rekende het bedrijf uit Stuttgart nog op verkopen van tussen de 39 en 40 miljard euro.

De invoerheffingen vanuit de VS raken vooral de verkopen in april en mei, aldus Porsche. Voor de rest van het jaar is het effect nog niet in te schatten. De VS vormen de grootste markt voor Porsche, met sterke verkopen van duurdere modellen zoals de 911. Porsche beschikt echter niet over productiefaciliteiten in Noord-Amerika en is volledig afhankelijk van import uit Europa.