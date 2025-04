Nachtkijkermaker Theon ziet vraag hard stijgen door defensie

De operationele winst van het bedrijf ging met ruim een derde omhoog tot 23 miljoen euro. De verkopen stegen afgelopen kwartaal met een vijfde tot 90,8 miljoen euro, maakte Theon maandag bekend.

Topman Dimitris Parthenis is blij met de gang van zaken. „Theon is het jaar sterk begonnen, dankzij onze toonaangevende technologieën en producten. Wereldwijd is er een aanzienlijke vraag naar nachtkijkers. We zijn uitstekend gepositioneerd om op deze vraag in te spelen, zowel door bestaande klanten te bedienen als nieuwe klanten te winnen.”