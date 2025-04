Klokgelui is toch echt iets anders dan provocerende gebedsoproep vanuit moskee

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde in 2018 dat Mohammeds volgelingen orthodoxer worden. Er zou sprake zijn van een emancipatieproces, van het oprichten en versterken van een eigen zuil en het benadrukken van de islamitische identiteit.

Het valt mij op dat media al jaren juist veel positieve aandacht geven aan de islam. Zo ook dit jaar weer aan de ramadan, de islamitische vastentijd. Minder onschuldig is het optreden van radicale predikers, pleitbezorgers van de sharia, in de Utrechtse Jaarbeurs. De baardmannen zetten dertigduizend jongens en vaders aan tot haat tegen het Westen. Denk, GroenLinks-PvdA en PvdD wilden de heren die een islamitische dictatuur voorstaan, niet weren. Overheidsinstellingen flirtten met iftarmaaltijden. Niet-moslims werden aangemoedigd deel te nemen aan de iftar. Dat alles in het kader van inclusie en verbinding.

Klokgelui is toch echt iets anders dan de luidruchtige, opdringerige en provocerende gebedsoproep vanuit een moskee

Waarom ook niet meevasten…? In een toenemend aantal gemeenten mogen boa’s een hoofddoek dragen, een religieus-islamitisch symbool. Een geüniformeerde agent sprak een islamitisch gebed uit. Weg neutraliteit. Weg scheiding kerk en staat. „Die is ook niet meer van deze tijd”, aldus een Rotterdamse wethouder.

In Amsterdam-West marcheerden fundamentalisten door de straten met een oproep tot islamitische revolutie. Op eerste paasdag vond in Rotterdam een megademonstratie plaats: „Gaza schreeuwt”. Het initiatief lag bij Nederlandse imams. De tocht –met kritiekloze media-aandacht– ging vanaf de Essalam-moskee naar het stadhuis. Waarom op Pasen, vroeg Nausicaa Marbe in De Telegraaf.

Zo’n vijftig moskeeën gebruiken geluidsversterking voor de gebedsoproep. Gelukkig geen Koranvoorschrift. Maar het luiden van de kerkklok dan? Dat is toch echt iets anders dan de luidruchtige, opdringerige en provocerende belijdenis dat Allah de enige god is. Kerkklokken hebben bovendien vanouds een brede functie.

Onlangs werden op onze hoofdstedelijke Dam bij de zoveelste pro-Gazamanifestatie Koranverzen gereciteerd, waaronder anti-Joodse. Moslims bogen zich biddend neer voor Allah. Vormt de islam in Europa inmiddels een parallelwereld…? Is ze het paard van Troje? Stop, columnist, straks krijg je veertig stokslagen, of erger.