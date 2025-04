Zonder Pasen staat het er pas echt hopeloos voor

Weer spant het van alle kanten. De torenbouwers van China, Rusland, Amerika en Europa zijn in de race om de eigen militaire slagkracht snel uit te breiden, teneinde elkaar naar de kroon te steken en af te schrikken. Inmiddels ontketende Trump een handelsoorlog. ”Maak Amerika opnieuw groot”. Kennelijk zijn de VS dat niet meer. Aan Europa’s oostgrens woedt al drie jaar barre barbarij met honderdduizenden doden. En dat in de 21e eeuw. Benesj zou het voor onmogelijk hebben gehouden. Maar niemand wast zijn handen in onschuld.

Dan is er nog een peloton notoire zwartkijkers die ons de stuipen op het lijf jagen met horrorverhalen over asteroïde-inslagen, supervulkaanuitbarstingen en kunstmatige intelligentie (AI) die ons de baas zou worden. En als klap op de vuurpijl werden we even voor Pasen gewaarschuwd geen eieren te eten van vrije-uitloopkippen. Kleine gifbommen met fatale afloop.

Een wereld die God overbodig maakt en wegconcurreert, is een wereld zonder hoop

De moed zou je vergaan. Steeds meer mensen lopen dan ook vast in het leven. Doelen verbleken. Idealen en perspectieven verschrompelen. Het aantal depressies en angststoornissen onder jongeren is verdubbeld. Hoop verloren is alles verloren.

„Mensen hunkeren naar een boodschap van hoop”, klinkt het met enige regelmaat. Maar een wereld die God overbodig maakt en wegconcurreert, is per definitie een wereld zonder hoop.

Wat is hoop...? Vraag het Petrus, in wiens hart het paasvuur van de levende hoop brandt. Hoop vanuit het opengebroken graf. Sinds Golgotha staat het er hopeloos voor. Met wat en wie? Met de zaak van de duivel! De beslissende slag is gevallen. Aan het kruis. Die boodschap klinkt in de meest hopeloze situaties van nu.

Hoop is in het dagelijks spraakgebruik volkomen van kleur verschoten. We vulden het met duizend vraagtekens. In de Bijbel is het een zwaar geladen woord. Elke hoop die Christus niet als inhoud heeft, is leeg en hol. Bijbelse hoop is onsterfelijk en sterker dan de grootste nood. Ze draagt ons door alle verschrikkingen en vuurproeven heen. Ze verdrijft alle wanhoop. Als alles wegvalt blijft deze hoop over. Ze is gegrond op Gods eigen Woord. Zonder Pasen staat het er pas echt hopeloos voor.