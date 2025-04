Leven in vergeving: de blijvende boodschap van Goede Vrijdag

Er is een gelijkenis die gaat over de tijd na Goede Vrijdag. De gelijkenis bestaat uit een beeldend en vrij uitgebreid verhaal dat bij kinderen en volwassenen emoties oproept. Geen leerkracht zal het overslaan. Maar er wordt niet vaak over gepreekt. Ik heb er nog nooit een preek over gehoord en tussen de ruim 7500 preken op downloadpreken.nl kon ik geen preek vinden met specifiek deze gelijkenis als onderwerp. En dat terwijl elke dominee weet dat er situaties zijn waarop deze gelijkenis van toepassing is.

Ik ben geen predikant en al helemaal geen profeet, maar durf als mediator te voorspellen dat we in de christelijke gemeenten heel wat minder gedoe zouden hebben als er na de zeven lijdenszondagen standaard gepreekt zou worden over deze gelijkenis, die tegelijk concreet, confronterend en volop geestelijk is.

Een koning roept zijn dienaren bij zich om rekening op te maken. Een van hen blijkt een torenhoge schuld te hebben: tienduizend talenten, een onmogelijk bedrag. De koning staat op het punt alles van hem af te nemen: zijn vrijheid, zijn gezin, zijn bezittingen. In wanhoop valt de man op zijn knieën en stamelt: „Heb geduld, ik zal alles betalen.” De koning is diep geraakt en scheldt hem de totale schuld kwijt. Maar diezelfde dienaar loopt weg en treft een collega die hem een klein bedrag schuldig is. Hij eist betaling. Zijn collega smeekt om geduld, maar tevergeefs – hij wordt naar de gevangenis gesleept. Andere dienaren vertellen dit door aan de koning, die woedend wordt en de liefdeloze dienaar laat pijnigen en opsluiten.

Welke ambtsdrager of christen lijdt er onder jouw onverzoenlijke houding tegenover de ander?

Er zijn te veel christenen die dit op de zondagsschool een prachtig verhaal vonden, maar het in de grotemensenwereld zijn vergeten. Het indringende slot van de gelijkenis zou hen alert moeten maken. Het gaat niet om een detail van het christen-zijn. Conflicten, onrecht, miskenning, het sluipt ons leven binnen, in de familie, op het werk, in de kerk. We liggen er wakker van. Vertellen onszelf keer op keer die versie van het verhaal waarin de ander schuldig is. En we houden ons hoofd recht.

Maar ruzies en conflicten komen niet buiten Gods wil op ons pad. Het zijn evenzoveel beproevingen, testen, die ons kunnen helpen om te leren leven vanuit Gods verzoenend handelen op Golgotha. Dan beoefen je niet alleen verzoening als jij iets tegen iemand hebt, maar zelfs als een ander iets tegen jou heeft (Mattheüs 5:24-15)!

In de gelijkenis horen we niet alleen over de koning en de schuldige dienstknechten. Er zijn andere dienaren. Zij lijden onder de onverbiddelijke houding van de ene dienstknecht en delen het met de koning. Welke ambtsdrager of andere christen lijdt er onder jouw onverzoenlijke houding tegenover de ander en spreekt daarover met God? Wees barmhartig gelijk ook uw hemelse Vader barmhartig is (Lukas 6:36).

De auteur is mediator, coach en trainer en doet onderzoek naar conflicten in de christelijke gemeente.