De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde een fractie lager op 872,69 punten. De MidKap won 0,3 procent op 821,12 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

De beurshandel kreeg steun van het uitblijven van een verdere escalatie in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten tijdens het weekend. „Een weekend zonder drama was precies wat de financiële markten nodig hadden”, zei een beleggingsexpert van de Britse financiële dienstverlener AJ Bell. Ook werd de handel gestuwd door optimisme onder beleggers over de stroom bedrijfsresultaten later deze week. In Amsterdam openen deze week onder meer Air France-KLM, Shell, ArcelorMittal en ING de boeken.