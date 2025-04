Is christen-zijn in Urk, Barneveld of Gouda makkelijker dan in Noord-Korea?

„Vervolgde christenen laten zien wat het betekent om echt diep geworteld te zijn in het geloof,” aldus Groenenboom. In Diep geworteld deelt hij ervaringen van vervolgde christenen zoals Job uit India en Bae uit Noord-Korea, die ondanks zware omstandigheden vasthielden aan hun geloof. „Hun kracht ligt in een diepe worteling in Gods Woord en gebed,” benadrukt Groenenboom. „Dat maakt ze bestand tegen stormen. Die lessen zijn ook voor ons in een steeds seculierder wordend Nederland onmisbaar.”

Hoewel er in Nederland nog geen sprake is van openlijke vervolging, verandert het maatschappelijke klimaat volgens Groenenboom wel degelijk. „Christenen worden steeds meer als zonderlingen gezien. Echter, we moeten niet reageren vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. Niet terugtrekken, niet vechten, maar onze focus op Jezus houden.”

Groenenboom: „Een Noord-Koreaanse christen vertelde me eens: „Christen zijn in Zuid-Korea is moeilijker dan in Noord-Korea. De reden? In vrijheid word je overspoeld door verleidingen die je van God aftrekken.”” Groeneboom ziet een parallel met Nederland. „De geestelijke strijd hier is verraderlijker, omdat hij onzichtbaarder is.”

Toch klinkt er geen somberheid, maar hoop door zijn woorden. „Uiteindelijk zijn zij en wij allemaal zwakke mensen, maar dan gelden ook weer de woorden van Paulus: „Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” Zij zijn heel zwak, wij zijn heel zwak, maar we hebben een grote God. Vertrouw op Hem.”

Diep geworteld van Richard Groenenboom is verkrijgbaar via sdok.nl/diepgeworteld.