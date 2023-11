Abuja. Rhoda Jatau, een christelijk gezondheidswerkster in Nigeria die inmiddels anderhalf jaar in voorarrest zit op beschuldiging van blasfemie (godslastering), komt niet vrij. De hoogste rechter in de noordelijke deelstaat Bauchi heeft maandag een verzoek tot vrijlating afgewezen. Jatau riskeert de doodstraf.