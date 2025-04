Oman zet tientallen christenen uit

Dat blijkt uit bronnen in het land. In totaal gaat het om zeker 25 individuen. In werkelijkheid ligt dat aantal waarschijnlijk hoger. Enkelen van hen werden gearresteerd en gevangengezet, waarbij de beschuldiging werd geuit dat ze zending bedrijven in het land. Dat is wettelijk verboden.

De meeste christenen werden niet gearresteerd, maar kregen te horen dat hun visum niet zou worden verlengd. Een reden werd daarbij niet vermeld. Deze christenen hebben echter in veel gevallen duidelijke aanwijzingen dat zij het land moeten verlaten op verdenking van zendingsactiviteiten.

Oman is een land in het zuidoosten van het Arabisch Schiereiland, grenzend aan Saudi-Arabië, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten. De staatsgodsdienst is de islam. Buitenlandse christenen mogen er samenkomen in kerken die gebouwd zijn op speciaal daarvoor aangewezen terreinen.

Hoewel een Omaanse moslim officieel van religie kan veranderen, worden er in de praktijk veel hobbels opgeworpen. De druk op lokale volgelingen van Jezus Christus met een moslimachtergrond is de laatste tijd sterk toegenomen. Zo worden ex-moslims hinderlijk gevolgd door de overheid, onder druk gezet om met imams te praten en kan er door de eigen familie zware pressie worden uitgevoerd om de christenen terug te doen keren tot de islam.

Pastor

De organisatie Open Doors concludeert dat de druk op christenen in Oman „extreem hoog” is. Het land staat in de meest recente Ranglijst Christenvervolging op de 32e plaats. Dat is een flinke stijging: in 2023 stond Oman nog op de 47e plaats.

Oman is gebrand op zijn imago als veilig land in het buitenland

Volgens bronnen in het land begon de overheid eind 2023 een gecoördineerde actie om netwerken van christelijke zendingswerkers op te rollen. In dat jaar werd een Egyptische pastor gearresteerd en uitgezet, omdat hij contacten had met lokale Omaanse gelovigen. Sindsdien werd de actie steeds verder uitgebreid. Ook een andere voorganger uit een Europees land moest Oman gedwongen verlaten.

In hun kielzog moesten bovendien tientallen christenen met gewone banen hun biezen pakken. De gecoördineerde actie om christenen de deur te wijzen is nog altijd niet afgerond: diverse mensen hebben in de afgelopen weken te horen gekregen dat ze het land moeten verlaten.

De Omaanse sultan Haitham bin Tarik houdt woensdag een toespraak tijdens een voor hem georganiseerde regeringslunch in Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Minister-president Dick Schoof, koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden de lunch bij. De Omaanse sultan bracht een tweedaags staatsbezoek aan Nederland. beeld ANP, Ramon van Flymen

Staatsbezoek

De omvang van de operatie is opmerkelijk. Oman is gebrand op zijn imago als veilig land in het buitenland. Onlangs nog bezocht de sultan van het land, Haitham bin Tarik al-Busaidi, Nederland voor een officieel staatsbezoek. Beide landen delen een lange maritieme geschiedenis. Onduidelijk is of de sultan is aangesproken op de uitzettingen. Wel roerde koning Willem-Alexander de kwestie van mensenrechten kort aan tijdens een toespraak.

De beslissing van de Omaanse overheid om christenen het land uit te zetten wekt ook verbazing bij kenners van de regio. Zo staan de omliggende landen, met name de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, er juist om bekend dat ze steeds meer openheid bieden aan niet-moslims. Hoewel zending ook in die landen niet is toegestaan, ervaren christenen er in de praktijk meer ruimte om hun geloof te delen.

Oman daarentegen lijkt bewust te kiezen voor repressie, mogelijk om zo tegemoet te komen aan klachten vanuit de bevolking. Die klachten zijn mede het gevolg van de groei van het aantal Omaanse christenen. Hoewel hun aantal nog steeds klein is, zijn er nu naar schatting meer Omaanse christenen dan ooit tevoren.