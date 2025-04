Colombiaanse ex-strijder Rolo op SDOK-event: „Geef me Bijbels en benzine”

Rolo sprak zaterdagavond tijdens het event ”Radicaal volgen” van Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Vroeger zaaide hij in de Colombiaanse jungle dood en verderf, maar nu verspreidt de voormalige guerrillastrijder duizenden Bijbels, soms met gevaar voor eigen leven. In de Veenendaalse Basiliek vertelde Rolo voor zo’n 1100 belangstellenden het verhaal van zijn bekering en Bijbelwerk.

Richard Groenenboom, woordvoerder van SDOK. beeld Niek Stam

Richard Groenenboom, woordvoerder van SDOK, gaf voordat Rolo sprak uitleg over de situatie in Colombia. In sommige regio’s van Colombia, de zogenoemde rode zones, is de gewelddadige rebellengroep FARC nog steeds actief. Christenen zijn daar niet veilig. Omdat christelijke boeren weigeren drugsplanten te verbouwen, ziet de FARC hen als vijanden. De rebellengroep vermoordt christenen, neemt bezittingen in beslag, beschiet kerken en steekt huizen in brand.

Straatkind

Rolo vertelt zijn verhaal met heel zijn lichaam: beweeglijk, soms met stemverheffing, soms fluisterend, in rap Spaans, dat nauwelijks door de vertaler is bij te houden. Zijn ouders geven niets om hem. Hij leert lezen noch schrijven. Hij wordt straatkind en drugsgebruiker. Als hij bijna tot het absolute dieptepunt is gedaald, mag hij zich bij de guerrillabeweging aansluiten.

„Dan krijg je als jochie een wapen in je handen, waarmee je kunt doden. Je denkt dat je iemand bent, maar je bent niets”, zegt Rolo, die de leegheid van zijn moordend rebellenleven beeldend beschrijft. Hij is niet trots op zijn verleden. Hij noemt de guerrillastrijd „vies”, want „in de rebellengroep móét je gevoelloos zijn. Je hoofd wordt gevuld met dat dode marxisme, die koude communistische ideologie, zodat je zonder gevoel mensen doodt die je niet eens kent.”

„Een regel bleef in mij nazingen; ik vroeg me af: Zou er toch een God zijn?” Rolo, Bijbelverspreider Colombia

Rolo bekent dat hij meedeed met moorden, onberoerd bleef als hij mensen met afgehakte ledematen zag. Maar dat veranderde toen hij eens opgesloten christenen hoorde zingen. „Het was koorzang. Een regel bleef in mij nazingen. Ik vroeg me af: Zou er toch een God zijn?” zo vertelt de ex-rebel over het begin van zijn bekering.

Die omwenteling komt, een radicale verandering. Rolo spaarde eens het leven van een christelijke boer, werd toen zelf door rebellen gearresteerd. Een executie dreigde. „Ik huilde, voelde zo’n angst en begon onophoudelijk te bidden: God, als u bestaat, red mij, red mij.”

Nieuws in beeld Het SDOK-event trok zo'n 1100 bezoekers. beeld Niek Stam Het SDOK-event vond plaats in de Basiliek in Veenendaal. beeld Niek Stam Rolo vertelde zijn verhaal met veel gebaren. beeld Niek Stam Rolo (l.) en zijn tolk. beeld Niek Stam SDOK-directeur André van Grol. beeld Niek Stam Zang en muziek tijdens het SDOK-event. beeld Niek Stam

Fanaat

„Dat was een gebed tot God van Wie ik niet wist of Hij bestond”, vertelt hij. „De rebellen worden even weggeroepen. Ik verstop mij. Zij komen terug en kunnen mij niet vinden, al ben ik vlak bij hen. Wat een wonder.”

Rolo werd opgevangen door een voorganger die hem een Bijbel gaf. „In de FARC had ik lezen geleerd. Ik begon nu de Bijbel te lezen. Ik las, ik las, aan een stuk door.” De rest is geschiedenis. Tienduizenden Bijbels heeft Rolo met zijn motor of soms met een motorboot inmiddels verspreid in de Colombiaanse jungle.

„Ik ben een gepassioneerd mens. Sommigen vinden mij fanaat, sommigen zeggen dat ik gek geworden ben. Maar ik ken maar één grote passie: zoveel mogelijk Bijbels, dé vredesboodschap voor Colombia, verspreiden, ook in gevaarlijke rebellengebieden, ook nabij de grens met Venezuela.”