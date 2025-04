Marktwaakhond China: geen havendeal Panamakanaal zonder fiat

De verkoop volgde na druk van de Amerikaanse president Donald Trump, die een vrije doorgang door het Panamakanaal wil voor Amerikaanse schepen. In de principeovereenkomst ter waarde van 22,8 miljard dollar gaan de meeste internationale havenactiviteiten van CK Hutchison, waaronder containerterminals in Rotterdam, over naar BlackRock en andere investeerders. Onder de deal vallen twee havens in het Panamakanaal.

CK Hutchison heeft benadrukt onafhankelijk te zijn van Beijing. De verklaring van de waakhond wordt echter gezien als een bevestiging dat Beijing controle heeft over bedrijven in de regio Groot-China, waaronder ook bijvoorbeeld Hongkong valt.

De Verenigde Staten en China voeren al een tijd een strijd over het Panamakanaal. Zo heeft Trump herhaaldelijk gezegd dat hij het Panamakanaal terug wil. Chinese staatsmedia hebben de geplande verkoop bekritiseerd als „verraad van het hele Chinese volk”.

De verklaring van SAMR was een reactie op een artikel in The Wall Street Journal. Daarin stelden ingewijden dat rederij MSC, die onderdeel uitmaakt van het BlackRock-consortium, gesprekken heeft gevoerd om het grootste deel van de deal door te zetten. De geschillen over de twee Panamese havens zouden dan apart opgelost kunnen worden.