Consumentenbond waarschuwt voor fouten op kassabonnen regiosupers

De aanbiedingen bij regionale supermarkten worden niet altijd op de kassabonnen verrekend. Dat constateert de Consumentenbond op basis van een steekproef bij zes regionale supermarktketens. Gemiddeld bleek dat 13 procent van de gecontroleerde artikelen verkeerd was geprijsd, aldus de consumentenorganisatie. Daardoor was de kassaprijs in de meeste gevallen hoger dan de prijs in de winkel.