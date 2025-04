Regering-Trump heft bureau voor klimaatonderhandelingen op

„We zullen niet deelnemen aan internationale overeenkomsten en initiatieven die niet overeenkomen met de waarden van ons land”, heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. „Bijgevolg is dit bureau - dat de inspanningen van vorige regeringen ondersteunde om de Verenigde Staten te belemmeren door deelname aan het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC) en andere overeenkomsten die beweren klimaatverandering te beperken of te voorkomen - overbodig.”

Trump trok de VS eerder al terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Daar werd in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. De VS trokken zich tijdens de eerste termijn van Trump ook al terug, maar Joe Biden maakte dat in 2021 ongedaan.