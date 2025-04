Paus Franciscus in besloten kring begraven

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt op resultaat na een kort overleg met de Amerikaanse president Donald Trump in Vaticaanstad. Beide leiders waren daar voor de uitvaart van paus Franciscus. Volgens Zelensky is gesproken over een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne, zo meldt hij op sociale media.

Hij noemt het een „zeer symbolische bijeenkomst die historisch kan worden, als we gezamenlijke resultaten boeken”. Trump vindt dat Zelensky zo snel mogelijk akkoord moet gaan met een Amerikaans vredesvoorstel. Maar Zelensky vreest dat hij te veel moet inleveren ten gunste van de Russen.

De ontmoeting duurde 15 minuten en vond plaats in de Sint-Pietersbasiliek. Een foto toonde de twee leiders, die elkaar voor het eerst persoonlijk ontmoetten sinds hun historische ruzie in februari in Washington, zittend tegenover elkaar. Het Witte Huis noemde de ontmoeting zeer productief.

Kort was er sprake van dat de twee elkaar ook nog na de uitvaart zouden spreken. Een woordvoerder van president Zelensky had dat aangegeven. Maar tot een tweede ontmoeting kwam het uiteindelijk niet door „het strakke tijdschema” van de presidenten, aldus Kyiv later.