Begrafenis paus Franciscus begonnen

Het publiek verzamelt zich op het Sint-Pietersplein voor de uitvaart van paus Franciscus. De begrafenis van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk begint om 10.00 uur.

Het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad ging in de vroege ochtend al open voor het publiek. De dienst duurt tot 11.45 uur en even later wordt de kist overgebracht naar de Santa Maria Maggiore in Rome. De paus wordt op eigen verzoek in zijn favoriete kerk begraven. Hij is de eerste paus in ruim honderd jaar die niet in de Sint-Pietersbasiliek wordt begraven.

De autoriteiten verwachten dat mogelijk 200.000 mensen op de uitvaart zullen afkomen. Er wordt ook rekening gehouden met tienduizenden mensen langs de route die de kist aflegt. Deze route is ongeveer 6 kilometer lang en gaat dwars door Rome, langs bekende herkenningspunten zoals Piazza Venezia en het Colosseum.

Het lichaam van de paus ligt sinds woensdag in de Sint-Pietersbasiliek aan het plein. Ongeveer 250.000 belangstellenden zijn woensdag, donderdag en vrijdag langs de open kist gelopen om een laatste eerbetoon te brengen. De kist werd vrijdag in een besloten ceremonie gesloten.