Eerste Oranjefans langs Koningsdagroute in Doetinchem

Deze Koningsdag belooft veel zon en ook blijft het droog. Weeronline spreekt van schitterend lenteweer. De temperatuur stijgt naar zo’n 16 graden op de Wadden en naar 18 tot 21 graden in de rest van het land, met de hoogste temperaturen in het oosten en zuiden. De wind is zwak tot matig.

Koningsdag wordt sinds 2014 gevierd op 27 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Als die dag op een zondag valt, wordt de viering een dag verschoven. Alleen in 2020 was er sprake van een warme Koningsdag, toen vanwege corona omgedoopt tot Woningsdag. Het werd die dag in De Bilt 20,7 graden. De afgelopen vier edities haalden temperaturen tussen de 13 en 16 graden.

Weeronline adviseert iedereen zich goed in te smeren vanwege een hoge zonkracht (5).