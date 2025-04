Fotoserie: Amalia aanwezig bij staatsbezoek sultan Oman

Koning Willem-Alexander is in zijn toespraak tijdens het staatsbanket uitgebreid ingegaan op de jarenlange samenwerking tussen beide landen. In de Burgerzaal in het Koninklijk Paleis in Amsterdam blikte hij terug op de maritieme banden die 400 jaar geleden zijn ontstaan en keek hij vooruit naar nieuwe kansen en partnerschap.

Bij het staatsbanket was ook prinses Amalia aanwezig. Tijdens haar derde staatsbanket kreeg de prinses van de sultan een lintje van de eerste klasse in de Orde van de Renaissance, de op twee na hoogste orde van Oman. Het is traditie dat bij staatsbezoeken onderscheidingen worden uitgewisseld.

Vandaag gaat de sultan naar Den Haag en Voorschoten.