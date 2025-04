Minuut stilte Zwolle ‘ontzettende steun’ voor familie Jonnie Boer

Na zijn plotselinge overlijden wilden Zwolse horeca-ondernemers tijdens de viering van koningsnacht een minuut stilstaan ter nagedachtenis aan Boer, die met zijn restaurant De Librije in Zwolle al sinds 2004 drie Michelinsterren had.

„Alle pleinen in de binnenstad deden mee”, aldus de woordvoerder. „Dit soort initiatieven om Jonnie te eren steunen de familie ontzettend. En dat de hele stad direct meedoet, is fantastisch.”

Op Instagram bedankte de familie van Boer „voor alle lieve woorden”. Er werd een gedicht gedeeld en de tekst: „The harder they come, the harder they fall”.