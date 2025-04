Rechtbank wil van OM antwoorden over beveiliging vermoorde Ryan

De rechtbank in Lelystad wil van het Openbaar Ministerie een verslag waaruit blijkt waarom de in mei vorig jaar vermoorde Ryan Al Najjar (18) uit Joure in een zwaar bewakings- en beveiligingsstelsel zat. De rechtbank wil van het OM weten of het klopt dat ze werd beveiligd, van wie de dreiging kwam en waarom de beveiliging is gestopt voordat ze werd vermoord.