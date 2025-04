Wiersma noemt stikstofpakket geen versoepeling, maar ander beleid

Met beleid proberen de hoeveelheid stikstof omlaag te brengen die neerslaat in een gebied, is „heel ingewikkeld” volgens de bewindsvrouw. Daarom wil Wiersma daar vanaf. Ze denkt dat beleid gericht op uitstootvermindering beter uitvoerbaar is. „De emissies, daar kan de ondernemer voor verantwoordelijk gehouden worden.”

Dat neemt volgens Wiersma niet weg dat het kabinet „een fors pakket” neerlegt dat „echt iets vraagt” van boeren.