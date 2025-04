Schoof hoopt dat Nederland dit jaar van het stikstofslot gaat

De Raad van State deed in 2019 twee belangrijke uitspraken over het Nederlandse beleid om de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuurgebieden omlaag te brengen. Het beleid was volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Europese regelgeving. Sindsdien is het moeilijker om vergunningen te krijgen voor bouwprojecten.

Een ministeriële commissie onder leiding van Schoof heeft gewerkt aan maatregelen die de uitstoot van stikstof omlaag moeten brengen en de vergunningverlening weer op gang moeten brengen.