Brabant ziet stikstofpakket als eerste stap, had meer verwacht

Dirken wijst erop dat de natuur er slecht voorstaat in Brabant en dat de provincie hard werkt om dat te verbeteren. „Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben het Rijk daar hard bij nodig’ aldus Dirken. „Het is duidelijk dat er veel meer nodig is dan er in het huidige maatregelenpakket van het Rijk is opgenomen. En daar hoort ook een ruime financiering bij om geloofwaardig en snel aan de slag te kunnen met het verbeteren van de natuur en het op gang brengen van de vergunningverlening in alle sectoren.”

Ook Drenthe noemt de maatregelen „de eerste stap” om Nederland weer open te krijgen. „We willen het kabinet er wel op wijzen dat bij deze taken knaken horen en dat een juridisch verankerde aanpak noodzakelijk is”, zegt gedeputeerde Gert Jan Schuinder. „Ondernemers - van boeren tot bouwers - hebben behoefte aan zekerheid.”

De provincie onderzoekt de komende tijd hoe de landelijke plannen in de regio kunnen worden toegepast. „Drenthe kent veel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Juist hier komen belangen van landbouw, natuur en woningbouw samen.”