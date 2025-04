Das gezien bij burcht in Brabant waar eerder gif werd gevonden

Van de das is een opname gemaakt. Daarop is te zien dat het dier rondscharrelt. Brandt spreekt van een „goed teken”.

Bij meerdere burchten in het Maasheggengebied tussen Boxmeer en Vierlingsbeek werd eerder in april een wit poeder gevonden. Uit een eerste test bleek volgens Brandt dat het om gif ging, maar onderzoek door de omgevingsdienst moet nog uitwijzen wat het precies is.