Zelensky: Noord-Koreaanse raket bevatte Amerikaanse onderdelen

De president stelt dat er internationaal onvoldoende druk op zowel Rusland als Noord-Korea wordt gelegd, waardoor de twee landen hiertoe in staat zijn. Dat maakt het voor Noord-Korea met name mogelijk dergelijke ballistische raketten te produceren, aldus Zelensky. En het lukt Rusland hierdoor „om dergelijke raketten en andere wapens te importeren - en ze hier in Europa te gebruiken.”

De luchtaanval op Kyiv kostte twaalf mensen het leven. Bijna negentig mensen raakten gewond. Van hen liggen er nog ruim dertig in het ziekenhuis, meldt Zelensky, die al langer vindt dat met name de Verenigde Staten meer druk moeten uitoefenen op Moskou.