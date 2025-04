Noodfonds Energie vreest snel te moeten sluiten door grote vraag

Met zijn budget verwacht het fonds zo’n 100.000 huishoudens met relatief hoge gas- en elektriciteitskosten en een laag inkomen te kunnen ondersteunen. Voorafgaand aan de heropening hadden zich al 180.000 huishoudens via de website gemeld. Het fonds had daarom ook al gewaarschuwd voor een mogelijke snelle uitputting.

Het fonds kan het loket naar eigen zeggen alleen openhouden als het kabinet of andere partijen extra middelen of een garantstelling toezeggen. Daarover wil het fonds snel duidelijkheid. De overheid had 56,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Energieleveranciers en netbeheerders leveren een bijdrage van in totaal 13,2 miljoen euro.

„De enorme toestroom aan aanvragen laat zien hoe groot de behoefte aan steun is”, stelt het fonds vrijdag in een verklaring. „We merken dat veel huishoudens onder tijdsdruk proberen een aanvraag in te dienen. Een snelle sluiting zal voor velen hard aankomen, nu het budget onvoldoende is om iedereen te helpen die in aanmerking komt.”

In 2023 en 2024 hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van het Noodfonds Energie. Volgens het fonds zijn daardoor geldzorgen, oplopende schulden en afsluitingen voorkomen.