Agema: besluitvorming voorjaarsnota verdient geen schoonheidsprijs

Tijdens het nachtelijke overleg werd voor miljarden euro’s aan de begroting verbouwd. Vooral de huurbevriezing blijkt nadelige gevolgen te hebben. Woonminister en vicepremier Mona Keijzer (BBB) becijferde dat hierdoor de komende tien jaar 85.000 woningen minder worden gebouwd.

In eerdere besluitvorming, toen de onderwijsbegroting werd aangepast, ging het ook al mis omdat niet overlegd was met de vakminister. Toen werd geld gehaald uit de begroting van Agema. Zo werd onder meer 165 miljoen euro bezuinigd op scholing voor verpleegkundigen. Agema was woest, maar vond later andere dekking.