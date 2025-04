Crèche van zeehondenmoeder Lenie ’t Hart zit niet langer in Pieterburen

In dit Groningse dorp ontfermde ‘zeehondenmoeder’ Lenie ’t Hart (nu 83) zich vanaf 1971 over zieke, verzwakte dieren en jonge, verweesde zeehonden (huilers). Toen ’t Hart in 2014 afscheid nam, ontstond er een fikse discussie over de vraag of je nu werkelijk alle zieke robben moet opvangen. Zeker omdat de zeehondenpopulatie tussen 2002 en 2012 jaarlijks met 9 procent toenam, is ervoor gekozen om meer zieke dieren in de natuur dood te laten gaan.

WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog is het nieuwe thuis van Zeehondencentrum Pieterburen. beeld ANP, Jilmer Postma

Inmiddels gaat het trouwens minder goed met de zeehondenpopulatie: sinds 2020 daalt die gemiddeld met 5 procent per jaar. Mogelijke oorzaken zijn concurrentie met grijze zeehonden en bruinvissen in de Noordzee en de toenemende menselijke activiteit op zee, onder meer door windparken, scheepvaart en zandwinning.

Nieuws in beeld Kijk, daar! beeld ANP, Jilmer Postma WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog is het nieuwe thuis van Zeehondencentrum Pieterburen. beeld ANP, Jilmer Postma De Waddenzee Experience is een interactieve tentoonstelling in het WEC. beeld ANP, Jilmer Postma Zeehonden hebben een belangrijke plek in het WEC, maar ook andere flora en fauna komen aan bod. beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma Het Werelderfgoedcentrum de nieuwe locatie van het voormalige Zeehondencentrum uit Pieterburen. beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma Het Werelderfgoedcentrum is de nieuwe locatie van het voormalige Zeehondencentrum uit Pieterburen. beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma beeld ANP, Jilmer Postma

De Waddenzee Experience is een interactieve tentoonstelling in het WEC. beeld ANP, Jilmer Postma

Al dit soort informatie is vanaf zaterdag te zien en te horen in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Lauwersoog, dat deze week is geopend. De zeehonden uit Pieterburen zijn namelijk allemaal naar dit centrum overgebracht.

Zoals de naam al zegt, gaat het in het WEC niet alleen over deze roofdieren, maar over het hele UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van het gebied, de invloed van de maan op eb en vloed en hoe zowel de natuur als de mens dit gebied vormt. En natuurlijk waarom het zo belangrijk is om de Waddenzee te beschermen. Ook is het mogelijk om boottochten en excursies over de Wadden te maken.