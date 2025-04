Bloomberg: China denkt aan verlagen tarieven op sommige goederen

De autoriteiten in Beijing zouden overwegen de extra heffingen te schrappen voor medische apparatuur en enkele industriële chemicaliën zoals ethaan. Ook wordt er gesproken over het opheffen van de heffing voor vliegtuigleasen, zeiden de bronnen die anoniem wilden blijven. De Chinese overheid reageerde tegenover Bloomberg niet op verzoeken om commentaar.

China is ’s werelds grootste plasticproducent. Sommige fabrieken in die sector zijn afhankelijk van ethaan, dat voornamelijk wordt geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Chinese ziekenhuizen vertrouwen daarnaast sterk op geavanceerde medische apparatuur zoals MRI- en echoapparaten gemaakt door Amerikaanse bedrijven als GE Healthcare Technologies.

Bedrijven in kwetsbare sectoren zijn door autoriteiten gevraagd douanecodes in te dienen van Amerikaanse goederen die vrijgesteld moeten worden van de heffingen, hebben ingewijden ook laten weten. Ten minste één Chinese luchtvaartmaatschappij is ervan op de hoogte gesteld dat betalingen aan leasemaatschappijen in vrijhandelszones niet onderworpen zullen zijn aan een nieuwe heffing, zei een bron.

Eerder kwamen de Verenigde Staten al met een uitzondering voor elektronica bij hun heffingen op Chinese producten. Volgens Bloomberg laten dit soort terugtrekkende bewegingen zien hoe diep verweven ’s werelds twee grootste economieën zijn. Sommige sectoren zijn daardoor erg afhankelijk van onderlinge leveringen.