OM vervolgt Damen Shipyards voor onder meer omkoping en witwassen

Justitie meldt dat de vervolging is gebaseerd op twee losstaande onderzoeken. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft het onderzoek naar omkoping uitgevoerd. Daaruit zou blijken dat Damen van 2006 tot en met begin 2017 hoge bedragen heeft betaald aan agenten, die werden ingeschakeld voor de verkoop van schepen in diverse landen. Het OM houdt er rekening mee dat dit geld is gebruikt om ambtenaren om te kopen in landen waar zaken werden gedaan.

De douane voerde het onderzoek naar het overtreden van sanctiemaatregelen uit. Daaruit volgt de verdenking dat goederen en technologie van Damen hebben bijgedragen aan „de militaire en technologische versterking van Rusland”, meldt het OM.

Damen Shipyards laat weten dat het OM, door de twee zaken samen te presenteren, lijkt „te suggereren dat Damen Shipyards structureel de grenzen van de wet opzoekt”. Ook stelt het bedrijf dat het om projecten van meer dan tien jaar geleden gaat, waarvan een aantal gevallen al zijn beoordeeld.

Het OM verwacht in de tweede helft van dit jaar de eerste regiezitting in de zaak. Damen zegt zich „vol” tegen de „vermoedens van het OM” te verweren.